Псков. 29 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Администрация Псковской области совместно с авиакомпанией "Азимут" приняли решение приостановить полеты из аэропорта Пскова до 16 мая в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщил областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Информация о возобновлении авиасообщения из Пскова в Москву и Сочи будет сообщена дополнительно, отметили в комитете.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию "Азимут". Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф, отметили в транспортном комитете. Можно оформить авиабилеты вместе с таксами, дополнительным багажом, местом в самолете, спецпитанием. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года.

В комитете по транспорту "Интерфаксу" уточнили, что управляет аэропортом АО "Псковавиа".

Согласно материалам на сайте аэропорта, в настоящее время с аэропортом Пскова сотрудничает авиакомпания "Азимут", которая осуществляет регулярные перевозки пассажиров в Москву ("Внуково") и в Сочи.

Как сообщалось ранее, администрация Псковской области приняла решение остановить полеты из аэропорта до конца апреля.

Аэродром Пскова является аэродромом совместного базирования — предоставляет свои мощности для ВВС России. Располагает единственной взлетно-посадочной полосой длиной 2514 м и шириной 44 м, что позволяет принимать воздушные суда среднего класса (до Boeing-737 и А-320 и более легкие), а также вертолеты всех типов. Аэропорт Пскова располагает единственным терминалом.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. Сейчас в парке компании 11 "Суперджетов" (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16 лайнеров. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".