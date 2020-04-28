Так, на Нью-Йорк, который считается эпицентром распространения COVID-19, приходится более 300,3 тыс. заразившихся, что составляет 30% от общего числа инфицированных в США.

В Нью-Джерси выявлено более 113,8 тыс., а в Массачусетсе — более 56,4 тыс.

Накануне в стране была преодолена отметка в миллион заражений.

В то же время, коронавирус в меньшей степени затронул такие штаты, как Аляска, Монтана и Вайоминг.

Некоторые штаты начали поэтапно возвращаться к нормальной жизни. Так, в штате Джорджия накануне начали возобновлять работу рестораны. По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, в этом штате рестораны и магазины розничной торговли начнут открываться с пятницы.

На Аляске 24 апреля возобновили работу некоторые малые предприятия по оказанию услуг и рестораны. Однако ряд ограничений все еще остается в силе.

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду намерен представить план активизации экономики штата.

В то же время губернаторы других штатов, в частности, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, отложили ослабление введенных из-за пандемии коронавируса мер по причине опасений о возникновении второй волны эпидемии COVID-19.

Говоря об открытии штата Нью-Йорк Куомо заявил, что власти "хотят сделать это (вернуть штат к нормальной жизни — ИФ), не подвергая заражению большего количества людей и не перегружая систему здравоохранения", поэтому возвращение будет происходить на основании фактических данных об изменении ситуации с коронавирусом.

Большинство штатов планируют вернуться к нормальной жизни в мае.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что "20 штатов США, представляющих 40% американского населения, что они либо уже планируют перезапуск, либо находятся на фазе планирования безопасного перезапуска экономики в самом ближайшем будущем".

Он отметил, что "штаты движутся к этому быстро и сделают это безопасно".

По состоянию на 28 апреля, в США диагностировано уже 1022259 заражений, 57862 инфицированных скончались.