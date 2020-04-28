Так, администрация Владимирской области сообщает, что электронные пропуска будут введены в регионе с 6 мая. Пропуск необходимо оформить для передвижения в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также для следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена.

Цифровой пропуск не нужно оформлять в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Также он не нужен несовершеннолетним.

Отмечается, что работодатели могут оформить пропуска сотрудникам на 45 календарных дней без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения в случае следования к месту и от места работы.

При этом для дачников наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый участок могут быть использованы документы, удостоверяющие право на земельный участок.

Особый порядок передвижения с использованием цифровых пропусков вводится с 30 апреля в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако цифровые пропуска понадобятся пока только тем, кто въезжает на территорию области или собирается выехать за его пределы в случае, если граждане едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях, уточнили в пресс-службе.

При этом пропуск не потребуется тем, кому необходима экстренная медицинская помощь; детям до 14 лет, если они едут с родителями.