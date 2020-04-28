"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем приведет еще к большему количеству заболевших и умерших", — написал Собянин на своем сайте во вторник.

Мэр сообщил, что вынужден принять сложное решение и подписать указ, продлевающий до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

"На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", — обратился мэр к горожанам.

Строгий режим самоизоляции в Москве и Подмосковье должен сохраняться в течение еще двух недель, заявил Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. "Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции также строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", — сказал Собянин.

Он отметил, что озвученный президентом двухнедельный период нерабочих дней даст ответы, в какой динамике находится страна по коронавирусу и позволит принять взвешенные решения.

По словам мэра, регионы ЦФО находятся сейчас в зоне риска по распространению коронавируса. "По сути дела, это 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. Вопросы не только в дачниках, большое количество людей приезжают в Московскую область, оттуда в Москву — на работу, к родным и близким", — сказал Собянин.

Он уточнил, что передвижение сейчас ограничено, но, тем не менее, связи существуют, что создает дополнительные угрозы.

Собянин пообещал ослабить введенные в столице ограничения в связи с коронавирусом, как только уровень заболеваемости снизится.

"Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнем ослаблять действующие ограничения", — говорится в обращении Собянина, опубликованном на его сайте.

По словам мэра, "в ближайшие дни эти ограничения необходимо соблюдать максимально строго". "Рассчитываю на вашу поддержку, только вместе мы сможем победить", — сказал мэр.

Поблагодарив москвичей за "понимание и огромное терпение, которые они проявили в это сложное время", Собянин подчеркнул, что "сегодня от поведения каждого в прямом смысле зависят жизнь и здоровье людей, зависит, с какими потерями мы пройдем эти испытания".

Он также сообщил, что количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. "Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек", — рассказал Собянин.

"Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше. Рост — с 26 до 45 тыс., и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше", — добавил мэр Москвы.

Собянин назвал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни почти на две недели ожидаемым и абсолютно необходимым.