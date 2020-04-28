"Фонд экологического образования в пятый раз подряд удостоил два наших морских пляжа номинации "Голубой флаг". Они успешно прошли переаттестацию по самым высоким требованиям и отвечают лучшим мировым стандартам", — сказал Заливатский.

По его словам, инфраструктура пляжей будет полностью готова к приему посетителей уже в середине мая. При этом она будет несколько отличаться от прошлогодней.

"Здесь будет открыт специальный детский пляж, который расположится на берегу пресноводного озера, расположенного рядом с морским побережьем. Вода в озере всегда теплее, чем в море на пять градусов, что делает его очень популярным для семей с маленькими детьми. Там же появится дополнительный спасательный пост", — сообщил глава поселка.

Он также выразил надежду, что туристический сезон в этом году не будет сорван из-за коронавируса. "При хорошей погоде даже два месяца лета смогут удовлетворить желание большого количества туристов отдохнуть на золотых песках Балтики в комфортных условиях", — отметил Заливатский.

Как сообщалось, в Янтарном соответствующую "голубому флагу" аттестацию в 2019 году прошли два пляжа: один расположен у шахты "Анна", второй — около парка Беккера.

"Голубой флаг" — это международный стандарт, который присваиваться экологически чистым пляжам, обеспечивающим соблюдение всех норм безопасности и гарантирующих высокое качество воды. Стандарт был разработан во Франции в 1985 году.