"Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках, и, конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок", — сказал он, обращаясь к россиянам в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением коронавируса в регионах.

"Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом", — подчеркнул президент.

По его словам, "предстоящие майские праздники здесь — решающие, и именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно".

Путин отметил, что для каждого россиянина самое дорогое — здоровье и безопасность его близких. "Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом, кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит", — сказал он в связи с этим.

По словам президента, многие не видят и не чувствуют угрозы, так как даже в Москве, где больше всего заболевших, это всего 0,4% от общего населения города.

"Но, во-первых, это жизнь и здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", — сказал глава государства.

"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнением", — продолжил он.

Путин выразил соболезнования всем, чьи близкие умерли от коронавируса. "Понимаю, как это нелегко. И горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности — это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы", — заметил президент.

"И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: "Все, наконец, закончилось, все позади". Тем более, что за окнами весна. Теплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и Дальний Восток", — добавил он.