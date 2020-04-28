По словам Каппелли, к концу мая Хорватия откроет границы для иностранных гостей. Однако на встрече министров стран Евросоюза в понедельник было решено сначала разработать общий протокол мобильности для путешествий внутри стран ЕС. Министр отметил, что другие государства высоко оценили работу Хорватии по предотвращению распространения коронавируса и открыты к диалогу.

Как отмечает газета, как будут выглядеть протоколы мобильности для индустрии туризма страны пока не определено. Не исключено, что сначала границы будут открыты с теми странами, в которых не менее благоприятная эпидемиологическая обстановка, чем в самой Хорватии, таких как Австрия, Чехия и Германия. Предполагается, что туристы смогут отправиться в страну на самолете или сухопутным путем. Также обсуждается введение для путешественников обязательных медицинских справок об отсутствии коронавируса, которые необходимо будет предъявлять на въезде в Хорватию.

По словам Каппелли, план по возобновлению туристических поездок будет представлен уже в мае. "Предполагается, что туризм будет контролируемым, то есть путешественник будет передвигаться по строго назначенной траектории – от дома и до места назначения (курорта). Маршруты будут выстроены так, чтобы туристу приходилось как можно меньше контактировать с другими людьми", — рассказал он.

Как сообщает The Dubrovnik Times, туризм в 2020 году после пандемии будет выглядеть совсем по-другому. За последние три года Хорватия побила рекорды предыдущих лет по числу туристов и доходам. Между тем, в этом году доходы от туризма, по мнению министра, могут составить 25-30% от прошлогодних.

В 2019 году Хорватию посетили 21 млн интуристов, это на 5% больше, чем годом ранее.

В Хорватии по данным на 28 апреля зарегистрировано 2039 случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались. За последние сутки заболели всего 9 человек.