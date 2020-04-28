"Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения. Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", — сказал Мурашко во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он сообщил, что в настоящее время в реанимациях находятся 1 тыс. 670 пациентов со всеми типами пневмоний, они получают интенсивную терапию.