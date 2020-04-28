"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая, уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы", — сказал Путин во вторник на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", — заявил президент.

По его словам, нужно развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений.

Кроме того, Путин поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.