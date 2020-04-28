Как показал анализ UNWTO, из 217 направлений по всему миру 45% полностью или частично закрыли границы для туристов, 30% полностью или частично приостановили международные авиарейсы, 18% запретили въезд для граждан определенных стран или приезжающих из этих стран, 7% применяют ограничительные меры, такие как карантин или самоизоляция, а также ужесточили визовые режимы.

"На этом фоне мы призываем правительства во всем мире взять на себя обязательства поддерживать туристическую отрасль. Внезапное и неожиданное падение спроса на путешествия ставит по угрозу миллионы рабочих мест. Как только это станет безопасным, странам необходимо отменять ограничения на поездки, и тогда социальные и экономические выгодны, которые предоставляет эта отрасль, могут обеспечить быстрое восстановление экономик как отдельных семей, так и целых стран", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.