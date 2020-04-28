"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации — а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее текущего прогноза", — сказал Путин во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он обратил внимание, что рекомендации власти российских регионов должны получить заранее, 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку своих дальнейших действий после 11 мая.

"При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких, самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов", — сказал Путин.

По его словам, у регионов будет возможность не только снимать, но и, при необходимости, усиливать режим ограничений.

"В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", — сказал президент.

"Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам хотелось, но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад", — добавил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию в точку возврата.

"Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила, если они будут приняты, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, любое отклонение приведет к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам", — сказала Попова.

Попова уточнила, все критерии по выходу россиян из режима самоизоляции будут разработаны, и требования будут выполнены.