"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", — сказал Путин.

"Но, обращаю ваше внимание — при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", — подчеркнул он.

Путин заявил, что для начала снятия ограничений, необходимо добиться спада эпидемии коронавируса.

"От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что, чем строже россияне будут соблюдать необходимые требования и соблюдать правила самоизоляции, тем быстрее все закончится.

"Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно и даже опасно", — сказал Путин.