Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на падение перевозок на 26,6% год к году, до 6,57 млн человек.

На внутренних линиях пассажиропоток упал на 15,1%, до 4,5 млн человек. В международном сообщении показатель уменьшился на 47,3%, до 1,89 млн человек, при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ упали на 47%, до 1,6 млн человек, между РФ и странами Содружества — на 49,9%, до 260 тыс.

Занятость кресел авиакомпаний РФ уменьшилась на 13,2 процентного пункта, до 68,9%. Пассажирооборот сократился на 30,9%, абсолютное значение показателя Росавиация не приводит.

За январь-март 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 23,3 млн пассажиров (-5,9%), их средняя занятость кресел составила 75,9% (-4,5 п.п.)

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила в январе-марте 6,9 млн пассажиров, "просев" на 18% г/г. S7 перевезла 3,6 млн человек (+2,94%). Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" обеспечила доставку 2,5 млн пассажиров (+22,2%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 1,8 млн человек (+0,5%), Utair — 1,5 млн пассажиров (-6,5%), входящей в "Аэрофлот" "России" — 1,49 млн человек (-23,1%).