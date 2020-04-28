В частности, с 4 мая запланировано возобновление работы кафе и ресторанов, при этом сохранятся меры защиты — находиться в закрытом помещении можно будет только в масках, а на открытом воздухе — соблюдать дистанцию.

Кроме того, планируется разрешить групповые спортивные занятия на открытом воздухе.

С 8 мая в Сербии может быть возобновлена работа городского, междугороднего общественного транспорта и железнодорожное пассажирское сообщение. Тогда же планируется открытие торговых центров, а с 11 мая возобновят работу детские сады.

Авиасообщение внутри Сербии планируется возобновить с 18 мая.