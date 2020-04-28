"В первом квартале года Шри-Ланку посетило 507,3 тысяч иностранных туристов – на 31,5% меньше, чем годом ранее. Спад потока связан с пандемией COVID-19, из-за которой страны закрыли границы", — говорится в сообщении.

В марте падение турпотока составило 71% — туристы осуществили 71,4 тыс. поездок (годом ранее было 244,3 тыс.).

Чаще всего в первом квартале Шри-Ланку посещали путешественники из Индии (18% от всех туристов), Великобритании (11%), России (10%), Германии (7%) и Китая (5%).

"Турсектор Шри-Ланки готовит пятилетнюю глобальную инициативу по восстановлению туризма после пандемии COVID-19", — отмечает агентство.

В прошлом году туризм островного государства также пострадал, поскольку в апреле на Шри-Ланке произошла серия терактов. Объектами атаки террористов стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях. Из-за трагедии количество туристических поездок в страну кратно сократилось.

Между тем, турпоток на Шри-Ланку из России в 2019 году достиг исторического максимума, превысив 86,5 тысяч человек.