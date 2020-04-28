Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, его чистый убыток в январе-марте составил $94 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $387 млн, или 70 центов в расчете на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов составил 15 центов в расчете на акцию. При этом аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 37 центов на акцию.

Квартальная выручка снизилась на 17,8% — до $4,234 млрд с $5,149 млрд. Эксперты ожидали выручку в $4,52 млрд.

Выручка Southwest Airlines в расчете на единицу воздушной перевозки в минувшем квартале упала на 20,9%, загруженность рейсов авиакомпании снизилась до 67,7% с 81% годом ранее. При этом в марте показатель составлял 46,6% против 85,7% годом ранее.

"В конце февраля мы начали ощущать резкое падение спроса и бронирований из-за пандемии COVID-19, что привело к чистому убытку в первом квартале", — отметил глава авиакомпании Гэри Келли.

По его словам, "количество отмененных поездок остается на беспрецедентном уровне, хотя их число сократилось по сравнению с пиком в марте".

Southwest Airlines ожидает падения выручки на 90-95% в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом мощность (располагаемые пассажиро-километры) сократится на 60%. В мае авиакомпания прогнозирует снижение первого показателя также на 90-95%, второго — на 60-70%. По прогнозу Southwest Airlines загруженность рейсов в апреле составит около 6%, в мае — 5-10%.

В авиакомпании отметили невозможность спрогнозировать тенденции после мая текущего года.

Помимо этого, Southwest Airlines сообщила, что в 2020 году уменьшит приемку новых самолетов Boeing 737 MAX по сравнению с ранее запланированными 27 самолетами. Компании договорились, что до декабря 2021 года Southwest Airlines примет от Boeing не более 48 самолетов.