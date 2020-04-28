"После пандемии мировая транспортная система никогда не будет прежней, она в принципе восстановится не скоро. И речь не только об авиа и железнодорожных перевозках, но и визовых вопросах. В прежнем объеме это никогда не восстановится, частичное восстановление займет месяцы. Будет формироваться новая система", — сказала она в интервью Михаилу Зыгарю на YouTube.

Захарова отметила, что в последние годы авиабилеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы".

"Вопрос массовости туризма встал перед миром в последние 15-20 лет. Для людей, у которых за душой ничего нет, авиаперевозки стали обыденным делом, хотя раньше это было доступно только определенному классу – бизнесу и обеспеченным гражданам. Люди, у которых есть деньги, путешествуют на самолетах – у них есть возможности. А те, у кого нет денег, путешествуют как придется – например, автостопом. Они соответствующим образом одеты, ни на что не претендуют. Они готовы спать, есть, ждать на полу. А теперь все перемешалось. Как это могло выглядеть дальше? Понятно, что это должно было трансформироваться", — сказала представитель МИД.

Комментируя эвакуацию граждан РФ из-за границы во время пандемии коронавируса, Захарова заметила, некоторые оказались в сложной ситуации из-за своего эгоизма и безответственности.

"Зарубежная поездка – это серьезное, ответственное и очень рисковое предприятие. Чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи. А сегодня люди ехали в долг – и для них это стало нормой жизни, от которой они не захотели отказываться. Нужно поднимать степень личной ответственности", — заключила она.

После закрытия международного авиасообщения в разных странах мира остались десятки тысяч россиян. Многие из них не смогли самостоятельно вернуться домой, помощь им оказывал МИД России. Всего с 20 марта вывозными рейсам из-за границы воспользовались более 172 тысяч граждан РФ.