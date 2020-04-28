Как следует из данных портала Flightradar24, рейс выполняется на Boeing 777-300ER, предназначенном для перевозки 402 пассажиров одновременно, в том числе 324 пассажира в эконом, 48 в комфорт и 30 в бизнес-классе.

Обратно лайнер вылетит в 19:20 по местному времени (2:20 мск).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк — Москва 28 апреля вернутся на родину часть российских школьников, проходивших учебу в разных штатах США. Однако проблема возвращения детей при этом не будет полностью решена.

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", — заявил посол.

7 и 14 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. При этом на родину смогли вернуться остававшиеся в России граждане и постоянные резиденты США.