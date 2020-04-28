"Накануне мэр Сочи Алексей Копайгородский вместе с руководством городского УВД, МЧС и Росгвардии, а также с прокурором Сочи и главным санитарным врачом курорта проверили работу пункта обсервации", — говорится в сообщении.

"Двухнедельная изоляция необходима для того, чтобы максимально обезопасить город от угрозы распространения коронавируса. Все граждане, находящиеся здесь, живут в отдельных комфортабельных номерах, регулярно проходят медицинское обследование и получают трехразовое питание", — отметил главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей, слова которого приводит пресс-служба.

"Если диагноз подтверждается, пациент направляется в инфекционную больницу согласно всем нормам безопасности", — добавил он.

Между тем, в социальных сетях появились обсуждения сочинского обсерватора, где "неплохо бы провести период самоизоляции".

"Лучше провести двухнедельный карантин в Сочи. Там тебя будут бесплатно кормить, проводить медицинское обследование, чем сидеть дома взаперти, и рисковать здоровьем походами в магазин", — пишет одна из жительниц Москвы, отмечая при этом, что на фоне ситуации с коронавирусом "авиабилеты сейчас по смешным ценам".

Также сочинским обсерватором заинтересовались российские граждане, которые ждут вылета из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета и Шанхая. Переписываясь в группах, они советуют всем лететь "с курорта на курорт, пусть даже и на карантин".

"Лучше лететь в Сочи и там провести двухнедельный карантин у моря, нежели дома в четырех стенах. В сочинском обсерваторе проживание и трехразовое питание бесплатно. Номера двух-, трех- и одноместные. Санузел с большой ванной, телевизор с 70 каналами. Чего нет, можно просить у персонала", — пишет один из пользователей.

По данным на 27 апреля, в сочинском обсерваторе с конца марта было выявлено 9 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, всех кто прибывает в Сочи, сразу отправляют на двухнедельный карантин в обсерватор, который находится в отеле "Бархатные сезоны" на берегу моря в Адлерском районе курорта.