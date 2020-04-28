"Мы рассчитываем открыть Дубай для иностранных туристов в начале июля. Тем не менее, этот процесс будет постепенным и может быть отложен до сентября в зависимости от того, когда другие страны начнут открывать границы. Но мы должны быть готовы как можно раньше", — сказал он.

По словам Аль Марри, путешествия в ОАЭ будут зависеть от двусторонних дискуссий между странами. Готова ли та или иная страна разрешить своим гражданам посетить Дубай. "Пандемия изменила взгляды туристов на отдых. Теперь на первый план будет выходить здоровье и гигиена, а отели должны будут подстроиться под новые приоритеты клиентов", — считает эксперт.

Он отметил, что подобные изменения увеличат расходы отельеров, которые будут стараться соответствовать новым тенденциям и требованиям туристов. Власти ОАЭ оказывают поддержку туротрасли страны, снижая некоторые сборы, включая 50% скидку на муниципальные платежи.

С 25 апреля в ОАЭ стали открываться торговые центы, рынки и рестораны. Время пребывания в торговых центрах ограничено тремя часами, а их посетители должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

Туризм – одна из наиболее доходных отраслей в экономике Дубая и ОАЭ в целом. В прошлом году эмират посетили 16,73 млн туристов, которые потратили около $40 млрд.

В ОАЭ по данным на 28 апреля зарегистрировано 10,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 82 человека скончались. За последние сутки число заболевших выросло на 490.