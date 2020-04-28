"25 апреля государственные органы здравоохранения Мальты объявили о продлении запрета на въезд в страну, а также осуществление коммерческих рейсов на/из Мальты до 31 мая. Также до 30 июня 2020 года продлевается требование по соблюдению обязательного 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих на Мальту воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления", — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, до конца мая разрешено осуществлять только технические, грузовые и репатриационные рейсы, а также рейсы по перевозке гуманитарной помощи. "Тем не менее, правительство Мальты рассматривает возможности смягчения карантинных мер из-за снижения числа заразившихся коронавирусом и позитивной динамики выздоровевших", — добавили в пресс-службе.

На Мальте зарегистрировано 450 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 человека.