"Я настроена оптимистично. Мы планируем начать подготовку к летнему туристическому сезону 15 июня, а открыть его 1 июля. Эти планы мы обсудим с представителями отрасли", — цитирует министра портал Segabn.

Она подчеркнула, что для правительства и бизнеса особенно важно объединить усилия в условиях такого кризиса и призвала болгарских туристов отдыхать в своей стране. "Я думаю, что сейчас самое время помочь нашей стране, выбрав для отдыха этим летом Болгарию. Нам всем нужно заново открыть прекрасные места для туризма в нашей стране, это поможет быстрее выйти из кризиса", — сказала Ангелкова.

По ее словам, оперативному штабу по борьбе с коронавирусом и министерству здравоохранения представлено несколько сценариев поэтапного ослабления ограничений для работы гостиниц, ресторанов и курортов. Один из них предусматривает сначала открытие только уличных террас ресторанов и небольших отелей и курортов.

Также правительство может запустить антикризисную ваучерную программу для болгарских туристов, которая позволит им отдыхать на Черноморском побережье и горных курортах страны.

Обсуждается и отмена платы за шезлонги и зонтики на пляжах, а также расстановка их на больших расстояниях друг от друга. Министерство здравоохранения предложило поставить вышки спасателей на пляжах в пределах 150 м друг от друга и усилить их медицинскими работниками.

Возможно, для туристов будут введены специальные декларации, в которых они должны будут сообщить, куда собираются поехать, и рассказать о состоянии своего здоровья. Также туристы должны будут подтвердить, что знают правила безопасности и берут на себя ответственность за их выполнение.

"Помимо болгарских туристов, мы будем также рассчитывать на гостей из соседних стран, поскольку вряд ли можно ожидать, что авиасообщение будет восстановлено так быстро, чтобы к нам смогли приехать туристы из более удаленных мест", — добавила Ангелкова.

На саммите министров туризма Ангелкова также подняла вопрос об упрощении туристических виз для России и Турции. МИД страны также должен включить эту тему в свою повестку дня.