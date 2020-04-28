"Из-за ранней и теплой весны после зимовки вернулись все птицы, обитающие на наших озерах", — сообщил агентству "Интерфакс-Урал" во вторник заместитель директора, начальник отдела охраны и мониторинга заказника "Белоозерский" Роман Пермяков.

Так, по его словам, прилетели утки, гуси, цапли, журавли, "краснокнижные" орланы-белохвосты.

"Кроме того, раньше обычного вернулись и кудрявые пеликаны, занесенные в региональную Красную книгу", — сказал Пермяков.

Он также добавил, что пеликаны прилетели на расположенные на территории заказника озера Няшино и Белое.

Ранее сообщалось, что в первой половине марта на заснеженные тюменские озера вернулись лебеди.

Появление кудрявых пеликанов в Тюменской области — результат естественной миграции птиц из Казахстана. Зимуют пеликаны в Китае или на побережье Средиземного моря.

На территории Армизонского района находится около 300 озер, в этом же районе расположен государственный комплексный биологический заказник федерального значения "Белоозерский".