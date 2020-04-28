Пешеходная галерея площадью 466,5 кв. м будет построена на уровне второго этажа терминала №1, переоборудованного в 2019 году в многофункциональный деловой центр аэропорта. Сооружение позволит оптимизировать технологические связи в аэропорту и создать более удобные условия для пассажиров.

Согласно сообщению, переход будет соответствовать требованиям доступности среды для людей с ограниченными возможностями: по путям движения установят тактильные предупреждающие указатели, часть поверхностей окрасят в контрастные цвета, а внутренние входы и выходы оборудуют специальными пандусами.

Проектная документация подготовлена ООО "Проектный институт "Красаэропроект", застройщиком выступает ООО "ЭРА Терминал".

Аэропорт Красноярска основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar.

В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. До этого внутренние авиарейсы обслуживал терминал №1, построенный в 1980 году.

В 2019 году терминал №1 был реконструирован. Сейчас он позиционируется как многофункциональный деловой центр аэропорта, где расположены залы специального обслуживания с возможностью регистрации и предполетного досмотра, выставочные площади, конференц-залы, офисные помещения, коворкинг-зона и ресторан.

По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).