"Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте", — пишет газета.



Так, добраться "Аэрофлотом" из Москвы в Краснодар в апреле-мае можно за 5,9 тыс., хотя в конце марта этот же билет стоил 2,8 тыс. Перелет в Петербург подорожал с 2,4 тыс. до 4,9 тыс. Абсолютным лидером стал Омск — цена за билет выросла в 2,4 раза, до 9,5 тыс. рублей.



"Кроме того, на 50-80% подорожали билеты "Аэрофлота" в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города у S7, "Уральских авиалиний" и Utair, хотя билеты у них чуть дешевле. При этом стоимость билетов в более глубокой продаже — на лето и осень — у этих перевозчиков не менялась с марта", — отмечает издание.



В конце марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение в целях борьбы с распространением коронавируса. Остались только единичные вывозные рейсы для граждан РФ, находящихся за границей. В результате россияне почти полностью прекратили покупать авиабилеты за рубеж.



Затем правительство РФ ограничило с 28 марта по 1 июня бронирование мест, а также прием и размещение граждан в отелях, домах отдыха, санаториях и других средствах размещения. Одновременно регионы начали вводить 14-дневную изоляцию для прибывающих из Москвы и Петербурга. Из-за этого стремительно упал спрос на внутренние рейсы.



"В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но сейчас ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало", — сообщает издание со ссылкой на профессора ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда.



Как отмечает газета, цены сейчас управляются авиакомпаниями в ручном режиме, их рост позволяет хоть как-то возмещать затраты на выполнение полетов. Кроме того, сыграл свою роль уход бюджетной "Победы", которая до 1 июня полностью остановила полеты. Она сдерживала цены других авиакомпаний.



Кроме "Победы" перелеты временно остановила группа Nordwind, а авиакомпания "Россия" приостановила московские рейсы и летает сейчас в крупные города только из Санкт-Петербурга.



"Нынешнее падение спроса действительно могло привести к подорожанию билетов. Авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом, почти все высокодоходные направления закрыты (это в основном были международные линии). При этом спрос на авиаперевозки так сильно упал, что рейсы не будут полными и, соответственно, не будет возможности субсидировать дешевые билеты за счет билетов, проданных в последние дни до вылета. Спрос сейчас не эластичен, поэтому изменение цены не приведет к изменению спроса", — заключает издание.