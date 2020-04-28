DRV опросил около 500 компаний-членов союза с 21 по 24 апреля. Более половины из них являются туристическими агентствами, почти треть — туроператорами, а каждая пятая компания работает в другой области туризма.

Согласно опросу, пандемия коронавируса оказала серьезное негативное влияние на туризм, поскольку деятельность была практически остановлена. В связи с этим две трети турфирм или более 60% всерьез опасаются банкротства, 80% представителей туриндустрии уже обратились за материальной помощью к правительству. Три четверти компаний или 75% обратились в банки за краткосрочными кредитами для того, чтобы остаться на плаву.

При этом каждая пятая туркомпания заявила, что ей придется сократить штат, но 80% из них затягивают с этим решением.

"Эти результаты показывают, насколько драматична сейчас ситуация с туризмом в Германии. Особенно с небольшими турагентствами и туроператорами", — пояснил президент DRV Норберт Фибиг.

По его словам, 80% представителей турбизнеса нуждаются в финансовой поддержке государства. "Туриндустрия Германии вносит большой вклад в экономику страны. Только к концу апреля туризм потерял уже более 4,8 млрд евро. Есть опасения, что если в ближайшее время мы не получим конкретной поддержки от федерального правительства, то туриндустрия, в которой доминируют небольшие турагентства и некрупные туроператоры, очень скоро прекратит свое существование", — подчеркнул Фибиг.

Как отметил президент DRV, более 80% туркомпаний уже обратились за финансовой поддержкой к правительству, однако чрезвычайной помощи от государства в размере 15 тыс. евро недостаточно, поскольку все путешествия отменены, а новых бронирований нет.

По результатам опроса, 40% респондентов попросили у властей налоговые отсрочки, чтобы смягчить ущерб от финансовых проблем. "Есть опасения, что большинство из 11 тыс. турагентств и более 2,3 тыс. туроператоров не выстоят и будут вынуждены уйти с рынка. А десятки тысяч людей потеряют работу", — заключил Фибиг.

Туристический союз Германии (DRV) – ведущий представитель интересов туристической отрасли ФРГ, а также одно из самых крупных (третье после американской ASTA и британской ABTA) и наиболее влиятельных объединений во всем мире, в котором состоят несколько тысяч туркомпаний.