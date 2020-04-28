"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%)", — говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джона Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагнозов. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас — 83 918 диагнозов).

Из 93,5 тыс. новых случаев по России 3075 зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 48 тыс. 426, следует из данных штаба.

Кроме того, за сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом, из них 44 — в Москве. За весь период от коронавируса умерли 867 человек. В штабе отмечают, что показатель общего числа умерших по регионам был уточнен. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам пояснили, что уточнено на одну единицу общее число умерших по РФ за все время накануне: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель — 795.

Кроме того, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 — в Москве. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.