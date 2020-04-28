"Приключенческие туры, как правило, проходят в горах и лесах, — там, где нет массового скопления людей. Размещаются туристы также в небольших эко-отелях и на турбазах, а не в гостиницах на тысячу номеров. Поэтому этот вид отдыха наверняка будет пользоваться спросом", — сообщил он на онлайн-заседании комиссии.

Однако, по его словам, для восстановления спроса потребуется поддержка. Многие меры при этом не подразумевают прямых финансовых вливаний.

"Восстановление спроса на путешествия по стране через инструменты информирования, маркетинга и PR – самое эффективное в нынешних условиях. Это поможет именно тем игрокам рынка, которые нацелены на продолжение работы. Также важно начать программу продвижения внутреннего туризма на федеральном уровне, об этом же должны задуматься на и региональные министерства или комитеты по туризму", — считает Мамонтов.

При этом туристам нужно обеспечить безопасность после пандемии – поскольку, чтобы добраться до диких интересных мест все равно нужно пройти через вокзалы и аэропорты, в которых много людей.

Среди других мер – льготные кредиты, налоговые каникулы, субсидирование организованных поездок, снижение стоимости билетов на популярных направлениях внутреннего туризма. Кроме того, следует ввести возможность путешествовать по электронной визе для иностранцев по всей России, а также присвоить компаниям по внутреннему и въездному туризму особый статус и создать в Ростуризме структуру, защищающую интересы туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

По мнению Мамонтова, летом на внутреннем рынке должен сработать эффект отложенного спроса. "Мы ожидали, что в сегменте активных туров сезон-2020 будет удачным, планировали рост 50-60% по сравнению с прошлым годом. Сейчас у нас падение продаж на 90-95%. Но есть отдельные звонки, есть запросы на середину лета. То есть отложенный спрос формируется, и мы работаем над тем, чтобы ему соответствовать, когда он активизируется", — сказал эксперт.