"В вольере комплекса "Хищники Северных широт" среди еловых веток и бревенчатых домиков стали выглядывать любопытные мордочки зверят, активно исследующих мир новых запахов и звуков", — говорится в сообщении.

Лисята появились у пары Лизаветы и Тюльпана, которые сейчас внимательно наблюдают за своими малышами, а в случае опасности мгновенно прячут лисят в домик.

"Лис Тюльпан не выпускает из виду сотрудников зоопарка и даже может "закрыть грудью" малышей от нарушителя территории", — рассказали в зоопарке.

Специалисты отметили, что самцы лис принимают активное участие в воспитании потомства и заботятся о самках еще до появления лисят. Беременность лисиц длится около двух месяцев, а в выводке может быть до 13 щенков.

"После рождения мать полтора месяца кормит лисят молоком, а затем оба родителя постепенно приучают детёнышей к охоте и самостоятельному добыванию пищи", — говорится в сообщении.

В мире животных лисы считаются хорошими родителями.