"Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тысячи являются представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса", — сказал Ефимов, слова которого приводятся на сайте мэрии Москвы во вторник.

Благодаря антикризисным мерам, утвержденным мэром Москвы, компании могут отсрочить платежи за второй квартал 2020 года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Кроме того, они были уведомлены о возможности не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

Чтобы не платить за аренду городских помещений и земельных участков, предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества и приложить к нему пакет документов, подтверждающих соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления земли и недвижимости. Отсрочка платежей по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых помещений у города в рамках 159-ФЗ предоставляется всем предпринимателям автоматически.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, город не прекращает оказывать уже существующую имущественную поддержку малому и среднему бизнесу. Так, на аренду нежилых помещений продолжают предоставлять льготные ставки: без проведения торгов субъекты МСП могут арендовать по ставке 4750 рублей за один квадратный метр в год нежилые помещения до 300 "квадратов" и помещения различной площади по ставке 3500 рублей за квадратный метр в год, которая устанавливается межведомственной комиссией.

"На открытых торгах у малого бизнеса есть возможность арендовать городские объекты на 10 лет по начальной ставке 4750 рублей за один квадратный метр в год и тысяча рублей за один квадратный метр в год, если это подвальные помещения. Благодаря такой поддержке город помогает экономить малому бизнесу более 1,8 млрд рублей ежегодно", — рассказал он.