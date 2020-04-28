Согласно данным онлайн-табло аэропорта, борт прибыл во вторник в 8:45 (6:45 мск).

По информации оперативного штаба Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), на самолете в Сургут прилетели 192 человека, среди них — жители ХМАО, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и других регионов РФ. А также их питомцы — две кошки и одна собака.

"Жители Югры пройдут необходимые санитарно-карантинные мероприятия, в числе которых 14-дневный режим самоизоляции в обсерваторе либо в домашних условиях. Решение по каждому югорчанину будет приниматься индивидуально. Жители Ямала и Тюменской области на транспорте, специально организованном региональными властями данных регионов, направятся в родные города, где также пройдут двухнедельный период самоизоляции", — отмечает штаб.

Жители других регионов РФ, по данным оперативного штаба ХМАО, будут размещены в обсерваторе на базе комплекса "Олимпия" в Сургуте.