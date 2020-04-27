"Сегодня в Израиле состоялось совещание во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетанияху, на котором обсуждался вопрос о восстановлении туризма. По его итогам было одобрено предложение министра туризма Израиля Ярива Левина о постепенном возвращении туристической индустрии к работе. Так, было принято решение, что 3 мая вновь начнут принимать гостей цимеры – небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа", — сообщили в департаменте.

Также на совещании было решено, что в ближайшие дни вместе с министерством здравоохранения Израиля будет разработан специальный стандарт "Фиолетовый знак", подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии коронавирвуса.

Как подчеркнул по итогам встречи Левин, это радостное известие для многих тысяч владельцев бизнеса и работников туристической отрасли, для которой впервые после начала кризиса установили конкретную дату возвращения к работе. Дальнейший шаги правительства по восстановлению деятельности в сфере туризма будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Я очень рад, что сделан первый шаг для возобновления работы туристической индустрии, и меньше, чем через неделю израильтяне вновь смогут путешествовать по своей стране. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет возобновлен и въездной туризм, и россияне вновь смогут поехать в Израиль. Мы будем их очень ждать", — заявил директор департамента Владимир Шкляр.