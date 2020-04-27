"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулось 172 199 россиян", — сказали в ведомстве.

Там отметили, что за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников.

В ведомстве также сообщили, что сформирован график вывозных рейсов для россиян за рубежом до 5 мая. "Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая", — сказали в Росавиации.

Там добавили, что в предварительный график вывозных рейсов 28 апреля включен рейс "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву, который доставит на родину около 250 человек, а также 29 апреля рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву, которым планируется доставить 150 человек.

"30 апреля ожидается четыре вывозных рейса. "Сибирь" планирует два рейса Камрань — Владивосток и Душанбе — Новосибирск. "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. Прорабатывается вопрос организации 30 апреля сложного вывозного рейса из Мале и Коломбо в Санкт-Петербург и Москву. К нему готовится "Россия", — сообщили в Росавиации.

Еще два рейса — Банкгок — Москва и Пхукет — Казань запланированы на 1 мая. 2 мая на родину прилетят туристы из Индии (Дели — Москва), Китая (Шанхай — Владивосток), Киргизии (Бишкек — Новосибирск).

"Два рейса в Москву запланированы 3 мая "Уральскими авиалиниями" из Душанбе и Акабы. В Москву 4 мая ожидается рейс "России" из Денпасара. В предварительном графике на 5 мая рейс AZUR air из Камрани в Санкт-Петербург и Москву", — подчеркнули в Росавиации.