"Если мы не столкнемся с новым витком пандемии коронавируса, то внутренний туризм будет запущен уже в конце мая. Тогда же возобновится внутреннее авиасообщение. Для безопасности туристов мы создали ряд правил, которым должны будут следовать отельеры и индустрия гостеприимства в целом", — сказал он.

Как отметил Эрсой, среди введенных министерством правил – регулярная санитарная обработка туристических транспортных средств, водители должны будут проходить медицинское обследование, а также проверку состояния здоровья перед каждой поездкой.

"Территории аэропортов и археологических памятников, а также помещения отелей, ресторанов и музеев будут реконструированы в соответствии с правилами социального дистанцирования. На местах также установят тепловизоры, появится медицинский персонал. Все медучреждения рядом с курортами будут нанесены на карту и предоставлены туроператорам", — пояснил министр.

Как сообщил Hurriyet Daily News мэр Мармариса Мехмет Октай, после возобновления внутреннего туризма возрастет популярность небольших поселков вроде Сёют, Селимие и Бозбурун. "В качестве объектов размещения будут больше востребованы апарт-отели и гостевые дома, вместо больших сетевых гостиниц", — заключил он.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц.