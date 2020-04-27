Соответствующую информацию в ходе заседания инвестиционного совета республики представил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

Он пояснил, что власти при разработке пакета мер исходили из "понимания двух вещей". "Первое: бизнес должен получить поддержку, чтобы выжить, а потом дать нам налогооблагаемую базу, добавленную стоимость и рабочие места. Во-вторых, мы уверены, что большая часть этих налогоплательщиков платит налоги, но в этом году не сможет. И ждать от них налогов в этом году бессмысленно", — сказал он.

По словам Назарова, "второй пакет" мер предполагает господдержку по ряду направлений. Первое направление (МСП и самозанятость) предусматривает двукратное снижение базы при применении патентной системы налогообложения, сокращение налога на имущество, отсрочку по оплате региональных налогов для бизнеса, осуществляющего регулярные перевозки граждан, субсидирование социального предпринимательства, перезапуск лизинговой программы (сокращение ставки до 4% годовых), компенсацию части затрат на приобретение оборудования, единовременную выплату для самозанятых граждан.

Второй блок мер нацелен на поддержку реального сектора экономики, в первую очередь системообразующих предприятий, предусматривает, в том числе, возможность выкупа республикой через "Региональный фонд" долей в уставном капитале таких предприятий, субсидирования при модернизации станочного парка и производственных линий. В региональный перечень предварительно вошло 425 компаний, ожидается, что он будет дополняться.

В рамках третьего направления предполагается поддержка торговли (торговые центры), компаний, занятых в сфере строительства жилья, ЖКХ, экспортоориентированных предприятий. Речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество, земельного налога и аренды земли, снижении ставки по УСН, субсидировании процентов по кредитам и грантах.

Четвертое направление господдержки (для сферы ЖКХ) предусматривает отсрочку по налоговым платежам, открытие льготных кредитных линий, возмещение кассового разрыва, отмену НДС.

Кроме того, среди мер — поддержка занятости: финподдержка граждан, открывших свое дело с помощью служб занятости, агростартапы для создания крестьянских и фермерских хозяйств.

"На наш взгляд, эти меры государственной поддержки — беспрецедентные, это беспрецедентная сумма. Мы оцениваем первый пакет в 15 млрд рублей. И второй пакет, мы планируем, будет также приблизительно 15 млрд рублей. Это огромная сумма для нашего бюджета, учитывая то, что мы имеем снижение доходов, в том числе в связи с низкой ценой на нефть", — уточнил первый вице-премьер.

Он напомнил, что в настоящее время в республике реализуется "первый пакет" мер поддержки республиканской экономики в условиях COVID-19. Комплекс мер предусматривает проведение 58 мероприятий. Меры предусматривают поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших секторов экономики: туристический и гостиничный бизнес, общепит, культурно-массовая сфера и спорт, а также частные дошкольные учреждения.

В перечне мер, в том числе, налоговые преференции, освобождение от арендных платежей за государственную и муниципальную собственность, введение моратория на проверки регионального и муниципального уровней и на штрафные санкции в отношении бизнеса.