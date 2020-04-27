"Респондентам был задан вопрос, чем они заменяют досуг, которого они лишились или который ограничили в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Исследование проводится уже пятую неделю подряд, и с каждой новой неделей увеличивается доля тех, кому пришлось отменить отпуск или путешествие. Об этом заявили четверо из десяти россиян (41 против 19% в первой волне). В Москве, в свою очередь, более половины жителей заявили об отмене планов из-за коронавируса. Доля подобных ответов среди москвичей за месяц выросла с 27 до 51%", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе холдинга.

В исследовательской службе добавили, что по сравнению с первой волной уменьшилась доля россиян, желающих отложить деньги, "зарезервированные" для поездки, до следующего отпуска – с 43% до 33%.

"Вместе с тем, выросла доля респондентов, планирующих использовать эти средства для погашения кредита или долгов (с 14% до 17%), а также потратить на другие покупки (с 16% до 20%). Доля россиян, которые хотят оставить эти деньги как "подушку безопасности", практически не изменилась (29%)", — отмечает "Ромир".

Среди жителей Москвы снизилась доля тех, кто решил оплатить долги, (с 19% до 9%), а доля желающих сохранить "подушку безопасности" выросла с 30 до 34%.

Как пояснили в холдинге, исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков, данные в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.