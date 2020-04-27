Расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта, они ежедневно уточняются и опубликованы "в ознакомительных целях".



Согласно исследованию, сокращения эпидемии на 97% в России следует ожидать 24 мая. К 4 июня заболеваемость снизится на 99%, а к 18 августа – полностью исчезнет. Пик эпидемии в РФ пришелся на 20-е числа апреля.

По состоянию на 27 апреля в России коронавирусом заразились 87 147 человек – больше, чем в Китае (83,9 тыс.). За последние сутки было подтверждено 6,2 тыс. новых случаев. Всего скончалось около 800 человек. В мире по состоянию на утро понедельника выявили более 3 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом уже выздоровели свыше 882 тыс. человек. Скончались свыше 207 тыс. человек.



В Турции 97%-го сокращения следует ожидать 8 мая, а полной победы – 7 июля. В Италии – 8 мая (97%) и 29 августа (100%), во Франции – 6 мая и 5 августа, Испании – 4 мая и 7 августа, Великобритании – 16 мая и 14 августа, США – 14 мая и 4 сентября, Греции – 9 мая и 13 июля. В Таиланде – 26 апреля (97%) и 12 июня (100%), Индонезии – 7 июня и 7 сентября, Доминикане – 26 мая и 27 июля.



В Китае, согласно исследованию, эпидемия на 97% закончилась 27 февраля, на 99% — 4 марта и на 100% — 9 апреля.



В целом в мире эпидемия на 97% сократится 29 мая, на 99% — 15 июня и на 100% — 26 ноября. Пик пришелся на 10-е числа апреля.