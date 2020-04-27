"Глава МИД Германии Хейко Маас предостерег страны ЕС от слишком быстрого открытия границ для туристов, заявив, что Европа должна договориться и разработать совместный план действий для возобновления туризма. Предупреждение стало ответом на объявление Австрии об открытии границ для туристов из Германии и Чехии", — пишет портал.

По словам Мааса, гонка среди стран ЕС на открытие первой границ для туристов приведет к неоправданным рискам. "Мы уже оценили, что может сделать с курортом коронавирус. На австрийском горнолыжном курорте Ишгль было очень много случаев заражения и все произошло мгновенно", — приводит слова главы МИД Deutsche Welle.

Он отметил, что Европа не должна допустить потерю успехов, достигнутых в борьбе с коронавирусом. В противном случае, ограничения на поездки придется продлить.

Как отмечает портал, Австрия отменила строгий карантин на трех горнолыжных курортах в Тироле, которые стали местами вспышки коронавируса и были закрыты с середины марта. Речь идет о регионе Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и Ишгль, где было зарегистрировано несколько сотен случаев заражения туристов со всей Европы.

Между тем, министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер в сложившейся ситуации советует гражданам провести летний отпуск за городом. "В сельской местности есть много небольших апартаментов, расположенных на фермах. Во многих сельских гостиницах с большими территориями также есть место для соблюдения социального дистанцирования", — приводит ее слова Deutsche Welle.