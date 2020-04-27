"Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха", — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник, отвечая на вопрос, какие правила будут действовать в самолетах, когда ограничения для полетов будут сняты.

Она уточнила, что все это можно будет использовать и на других видах транспорта.

По ее словам, для кафе и ресторанов, когда они смогут возобновить свою работу, будет также действовать ряд правил.

"Это будет и защита расстоянием, и защита тех, кто обслуживает и посетителей средствами индивидуальной защиты. И другой режим дезинфекции и мытья рук. И, безусловно, что очень важно, это режим обеззараживания воздуха. Мы к этому пришли", — рассказала Попова.

Она отметила, что это и раньше где-то делалось, например, в школах и больницах. "Но, очевидно, что сегодня мы к этому приходим", — добавила она.