"Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила", — сказала Попова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", полная версия которого вышла в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

По ее словам, 12 мая в качестве точки, до которой нужно продлить режим самоизоляции, выдвигают ученые, и Роспотребнадзор согласен с этим.

Попова добавила, что еще один — третий — инкубационный период (14 дней), который необходим в России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне "пересидели" их дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", — подчеркнула Попова.

Она также пояснила, что статистически ситуация начнет меняться, когда ежедневный прирост числа новых случаев Covid-19 в России начнет снижаться.

"Пока у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших. И чтобы ее переломить, нам нужно еще время", — сказала глава Роспотребнадзора.

По состоянию на 27 апреля в России коронавирусом заразились 87 147 человек – больше, чем в Китае (83,9 тыс.). За последние сутки было подтверждено 6,2 тыс. новых случаев. Всего скончалось около 800 человек.