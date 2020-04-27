"Пришла пора усиливать работу наших санитарно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах и переводить их в разряд контрольно-пропускных пунктов. Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, передвигающихся на автотранспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация на территории нашей области. Акцентирую ваше внимание: речь идет о въезде в регион, а не о перемещении жителей Вологодской области между муниципалитетами", — сказал Кувшинников в ходе заседания областного штаба по коронавирусу.

Заявление на получение электронного пропуска необходимо будет направлять через региональный портал госуслуг не менее, чем за сутки до планируемого посещения любого муниципалитета Вологодской области. Кроме того, определен список целей поездок в регион: это может быть поездка к близким родственникам, служебная командировка, следование к объекту недвижимости, находящемся в собственности или в аренде, а также участие в похоронных мероприятиях.

Рассматривать заявление будет оперативный штаб муниципалитета, в который едет гражданин. После рассмотрения может быть выдано подтверждение возможности посещения, либо мотивированный отказ. При подтверждении лицо, направившее заявление, получает электронный пропуск, который оно должно предъявить на контрольно-пропускном пункте на въезде в регион в распечатанном виде или с экрана телефона.

Порядок оформления электронного пропуска будет утвержден постановлением правительства Вологодской области, которое, по словам главы региона, примут во вторник.