В частности, предполагается проводить сплошные проверки легкового транспорта, особенно с иногородними номерами. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять не только документы на машину, но и документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие необходимость въезда в регион.

"Каждый случай намерены прорабатывать индивидуально: цель приезда в регион будем уточнять и проверять на месте, проверять документы на собственность, если люди едут на дачу в Ивановскую область, прозванивать родственников", — приводятся в сообщении слова начальника регионального управления ГИБДД Романа Головкина.

Проверки на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и необходимой социальной дистанции в салоне коснутся также межрегионального общественного транспорта.

Въезжающих на территорию Ивановской области также будут проверять, есть ли в отношении них предписание о соблюдении карантина.

Водителям грузового транспорта по перевозкам продовольствия и поставкам предприятиям, деятельность которых не ограничена, необходимо иметь при себе подтверждающие документы. При этом ограничений на следование транзитного транспорта по территории региона нет.

Схема размещения постов по противодействию распространению коронавируса утверждена региональным оперативным штабом. Сотрудники правоохранительных и надзорных органов будут работать на трассе Р-132 "Золотое кольцо" на въезде в регион со стороны Костромы в Приволжском районе и на мостовом переходе через реку Волга в Заволжском районе (также для контроля трафика со стороны Костромской области).

Контрольный пункт будет работать на въезде со стороны Ярославской области на автодороге Иваново — Ярославль. Со стороны Московской и Владимирской областей контрольные пункты организуют на автодороге М-7 (подъезд к г. Иваново), а также в Гавриловом Посаде, в Ильинском и в Савинском районах. Трафик со стороны Нижегородской области будут контролировать на въезде в ивановский регион в Пучежском районе и в Пестяках.

По состоянию на 27 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки выявлено 8 новых. Суммарно выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом. Два человека скончались.