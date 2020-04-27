"Туристический сектор Франции серьезно пострадал, поскольку он фактически бездействует с 15 марта. Для многих его представителей работа на дому невозможна, поэтому им пришлось обратиться за государственными выплатами", — пишет портал.

Владельцы туристического бизнеса до сих пор не знают, когда смогут возобновить деятельность, поскольку рестораны, кинотеатры, музеи и другие туристические объекты не начнут работу 11 мая, как некоторые другие предприятия. "Решение о возобновлении деятельности ресторанов, баров и кафе будет принято в конце мая. Предполагаемая дата – середина июня, но никто не может сказать точно", — сообщает портал.

Сейчас представители индустрии гостеприимства во Франции лоббируют освобождение сектора от налогов на 2020 год, отмену арендных платежей на полгода и хотя бы частичное покрытие государством операционных убытков.

Ранее знаменитый французский шеф-повар и ведущий телешоу "Адская кухня" Филипп Эчебест заявил, что без государственной помощи карантин не переживут до 40% баров, ресторанов и кафе во Франции. Всего в стране 246 тысяч таких заведений.

В свою очередь в России, по мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, без господдержки до 90% ресторанов могут уйти с рынка после окончания эпидемии — останутся только самые дорогие заведения и "Макдональдс".

"Дата открытия границ для международных путешествий также неясна. В частности, министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что французам "не стоит планировать дальние поездки на июль и август". В стране рассчитывают, что после отмены карантина местные жители будут путешествовать по Франции – что также помогло бы восстановить туристический сектор", — заключает портал.