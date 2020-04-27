Полного восстановления авиаотрасли не произойдет до 2022 года, сообщила компания.

Norwegian сделала такие прогнозы в рамках пресс-релиза, который касался запланированного обмена долга на акции на сумму $1,2 млрд, необходимого для выживания авиакомпании в период масштабного кризиса в отрасли. В рамках базового сценария Norwegian предполагает, что до апреля 2021 года не будут летать все её самолеты за исключением семи, которые осуществляют рейсы внутри Норвегии.

Затем в следующем году начнется постепенное восстановление перелетов как по Европе, так и на более дальних рейсах — в США и страны Азии. К началу 2022 года авиакомпания ожидает достижения обычных уровней полетной активности.

Norwegian в рамках представленного плана намерена конвертировать в акции около 15% своего долга (примерно 8,9 млрд крон), а также привлечь свежий капитал в размере 400 млн крон ($40 млн).