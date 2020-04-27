"Властям страны все же удалось взять под контроль распространение вируса, поэтому на острове планируют начать прием иностранных туристов уже в июле. При этом гости из России и Великобритании, ключевых рынков для Кипра, вряд ли смогут в числе первых вернуться на остров из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в их странах", — пишет издание со ссылкой на заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

Всего на Кипре к понедельнику зафиксировано 817 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались.

Как отмечает газета, остров рассчитывает, в первую очередь, на туристов из стран, которые успешно справляются с коронавирусом. Среди них – Германия, Швейцария, Австрия, страны Северной Европы, Греция, Израиль и, возможно, Нидерланды. Что касается Великобритании и России, то там еще не пройден пик эпидемии.

"Мы надеемся узнать через несколько недель, когда туристы из этих стран смогут начать путешествовать за рубеж", — цитирует издание Пердиоса.

Министерство по туризму разработало гибкий план действий на 2020 год, который будет зависеть от развития событий и степени чрезвычайности ситуации. Так, в конце апреля планируется возобновить связь с авиакомпаниями и туристическими агентствами, а в конце апреля и начале мая общественно-культурные организации по всей стране получат финансовую помощь. Это делается для развития внутреннего туризма, хотя доля внутренних поездок составляет всего 6%.

"Мы намерены предлагать киприотам путешествия в рамках короткого отпуска – это трех-четырехдневные поездки по стране. Также мы планируем субсидирование однодневных экскурсий", — пояснил Перидос.

Он сообщил, что падения доходов в туризме не избежать, поскольку 60% бронирований были отменены. Предполагается, что полное восстановление туристического потока может быть достигнуто только в течение следующих трех лет. Между тем, Перидос добавил, что власти готовят законопроект, согласно которому отельеры и туроператоры смогут выдавать ваучеры туристам, чьи поездки на Кипр были отменены из-за коронавирсуа.

Как ожидается, туристическая отрасль Кипра из-за коронавируса потеряет в 2020 году 1,5 млрд евро.