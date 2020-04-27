"Мы сегодня готовим для Минкультуры таблицу о готовности к открытию музея и парков. Рассчитываем, сколько человек должно быть в экскурсионной группе, частоту экскурсий, расстояние между посетителями. Буквально один-два дня понадобится для решения технических вопросов. Мы готовы на второй день открыться, после того как нам разрешат", — сказала Таратынова в рамках пресс-конференции, организованной информационным агентством "Интерфакс Северо-Запад".

Директор музея предположила, что планируемые меры понизят посещаемость музея в три раза. Таратынова предположила, что некоторое время посетители сами не будут рваться в музеи.

"Мы не ожидаем такого потока, как в прошлом году. Но мы надеемся, что летом мы встретим посетителей и поклонников "Царского села", — сказала директор музея.