"Власти Египта приняли решение возобновить движение туристических, а также катеров-такси во всех городах. Одновременно будут приняты все необходимые меры по дезинфекции транспортных средств. Также, если катер будет обслуживать слишком много пассажиров или пересаживать кого-то в открытом море, его лицензия будет аннулирована", — пишет издание.

В то же время такие виды деятельности, как дайвинг, снорклинг, кайтинг, виндсерфинг и катание на подводных лодках, по-прежнему запрещены до дальнейшего уведомления.

С 12 апреля в Египте действовал запрет на движение всех катеров, кроме рыбацких. Это помогло ограничить распространение коронавируса. В частности, на катерах передвигаются многие египтяне во время праздника Шам-эль-Нессим, который отмечается 20 апреля.

По состоянию на 27 апреля в Египте зафиксировано 4,5 тыс. случаев коронавируса.