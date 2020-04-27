"Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть анормально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть", — сказал Кобылкин на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в понедельник.

Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится. "Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата", — добавил министр.