Рейс выполняет авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А321. Борт приземлился в 14:32 мск.

По данным Минтранса РФ, на борту самолета 182 пассажиров: 129 пассажиров вышли в Новосибирске, 53 пассажира полетели в Иркутск.

В ночь на субботу рейсом "Уральских авиалиний" в Новосибирск прибили пассажиры из Гоа (137 человек), этим же рейсом 62 человека полетели в Екатеринбург.

Между тем, Минкомсвязи РФ сообщает, что рейс S7 Airlines Пхукет — Новосибирск, запланированный на 26 апреля, был отложен в связи с низкой заполняемостью.