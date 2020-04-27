В стране начали открываться некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров. Свои двери для посетителей открыли салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, заработали в полном объеме ветклиники.

При этом магазины, салоны и клиники обязали следить за повышенными санитарными мерами, в том числе соблюдением социальной дистанцией и оплатой услуг платежными картами, а не наличными.

По сообщениям местных СМИ, спустя всего несколько минут после открытия хозмагазинов у их входов скопились длинные очереди. В частности, подобная картина наблюдалась в коммуне Нидервенинген утром в понедельник, где сотрудники магазина были вынуждены даже закрыть автомобильную парковку.

Правительство Швейцарии приняло решение снимать меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки. С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Швейцарии зарегистрировано 29 тыс. случаев заболевания, 1,6 тыс. человек скончалось.